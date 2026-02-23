El principal sospechoso por la muerte de la niña Yuvinka, de ocho años, rompió el silencio este lunes y negó cualquier responsabilidad en el crimen que conmocionó al municipio de La Guardia y a todo el departamento de Santa Cruz.

Nicolás G., tío político de la menor, brindó una breve declaración desde el Palacio de Justicia de la capital cruceña, donde afirmó: “Ese delito no he cometido jamás”. El hombre sostuvo su inocencia pese a que el Ministerio Público informó que una prueba científica lo identifica como autor del hecho.

La menor fue reportada como desaparecida el 6 de enero. Según sus familiares, fue vista por última vez alrededor de las 8:30 de la mañana. De inmediato se activaron operativos de búsqueda con participación de la Policía Boliviana, bomberos, unidades K-9 y fiscales.

Tres días después, el cuerpo de la niña fue hallado en un lote baldío, a aproximadamente 500 metros de su vivienda. Los exámenes forenses confirmaron que fue víctima de agresión sexual y que falleció por asfixia, configurándose el delito de infanticidio.

La evidencia clave

De acuerdo con el fiscal departamental de Santa Cruz, Luis Alberto Zeballos, uno de los elementos determinantes fue un papel higiénico encontrado en la escena del crimen. A partir de esta evidencia biológica, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó una pericia genética comparativa.

Se tomaron muestras de sangre de cinco posibles sospechosos, entre ellos familiares cercanos. El análisis permitió obtener un perfil genético masculino coincidente con el material levantado en el lugar del hecho.

“El perfil genético es idéntico al obtenido en la evidencia recolectada. Eso nos permite identificar al autor y responsable de este lamentable hecho de infanticidio”, afirmó la autoridad fiscal.

El giro del 20 de febrero

El viernes 20 de febrero, tras recibir el informe pericial concluyente, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. En coordinación con el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Jhenky David Gómez, se ejecutó el operativo que culminó con la captura del acusado en La Guardia.

Según informó la Fiscalía, durante el análisis de dispositivos móviles incautados al ahora detenido quien inicialmente fue convocado en calidad de testigo se encontraron imágenes de contenido sexual. Si bien este hallazgo no constituye prueba directa del crimen, fue considerado un indicio relevante dentro de la investigación.

La versión del acusado

El sospechoso aseguró que el día en que desapareció la niña se encontraba en la casa de su exesposa tía de sangre de la menor desde de la mañana.

Mira la programación en Red Uno Play