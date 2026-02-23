TEMAS DE HOY:
Policial

Reaparece el “roba escaleras”: captan nuevo hurto en pleno centro cruceño

En las imágenes se observa al individuo que vestía polera deportiva roja, gorra y bermuda negra caminar por el sector en repetidas ocasiones, aparentemente vigilando el entorno.

Charles Muñoz Flores

23/02/2026 12:24

El “roba escaleras” vuelve a actuar: ahora sustrae una en la calle Republiquetas. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un nuevo caso de sustracción de una escalera fue reportado en la zona céntrica de Santa Cruz de la Sierra, generando preocupación entre vecinos y propietarios de vehículos.

El hecho ocurrió en la calle Republiquetas, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto sustrae una escalera que se encontraba asegurada en la parrilla superior de un motorizado estacionado cerca de una esquina.

En las imágenes se observa al individuo que vestía polera deportiva roja, gorra y bermuda negra caminar por el sector en repetidas ocasiones, aparentemente vigilando el entorno. Tras varios minutos de idas y venidas, se aproxima al vehículo, retira la escalera y se retira del lugar con aparente tranquilidad, sin advertir que su accionar estaba siendo registrado por las cámaras de seguridad.

Según los afectados, se trataría del mismo sujeto que días atrás fue denunciado por un hecho similar en el barrio Santa Rosa, zona Alto San Pedro, donde también habría retirado una escalera asegurada de otro vehículo.

Las denuncias ya fueron formalizadas ante las instancias correspondientes y se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para identificar y aprehender al responsable.

