Santa Cruz: Protagoniza accidente, huye del lugar y su vehículo termina desmantelado

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en el cuarto anillo de la avenida Alemana, donde un vehículo terminó volcado en plena vía. Vecinos de la zona alertaron sobre el hecho, que generó preocupación entre quienes transitaban por el sector a primeras horas del día.

Según los testimonios recogidos en el lugar, el conductor y su acompañante habrían abandonado el motorizado tras el vuelco y se dieron a la fuga. Posteriormente, el vehículo fue puesto nuevamente sobre sus cuatro ruedas, aunque quedó con visibles daños materiales.

Lo más llamativo del caso es que, tras el accidente, personas desconocidas aprovecharon la ausencia de los ocupantes para sustraer autopartes y objetos del interior del vehículo. De acuerdo con vecinos, se llevaron la batería y otros artículos, dejando el motorizado parcialmente desmantelado.

La Policía de Tránsito aún no había llegado al lugar hasta el momento del reporte. Se prevé que se realicen las investigaciones correspondientes y la revisión de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer cómo ocurrió el hecho y dar con los responsables.

