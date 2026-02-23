Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo 22 de febrero en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia concluye este domingo 22 de febrero con una tendencia a la estabilidad, tras una jornada de escasa volatilidad. Si bien la divisa se mantuvo por encima de la barrera de los 9 bolivianos, el cierre nocturno refleja un movimiento casi imperceptible en comparación con las primeras horas del día.

Por la mañana, los portales de referencia DolarBoliviaHoy.com y BolivianBlue.net reportaron una cotización uniforme de Bs 9.09 para la compra y Bs 9.06 para la venta. Esta coincidencia inicial sugería un escenario de calma técnica que se mantuvo de forma lineal durante gran parte de la jornada dominical.

Foto: Dolarboliviahoy.com

Al finalizar el día, las cifras actualizadas muestran una variación a la baja de apenas un centavo en ambos indicadores. Actualmente, los sitios especializados sitúan el tipo de cambio de cierre en Bs 9.08 para la compra y Bs 9.05 para la venta.

Foto: Bolivianblue.net

Esta ligera fluctuación de cierre confirma que el mercado informal no experimentó saltos bruscos ni presiones de demanda extraordinarias durante el fin de semana. La brecha cambiaria entre la compra y la venta se mantiene estrecha, reflejando un comportamiento plano en las transacciones digitales monitoreadas.

Pese a este leve retroceso, es necesario seguir las actualizaciones en tiempo real para identificar posibles cambios de tendencia. La dinámica del mercado paralelo suele reactivarse con el inicio de la semana laboral, donde la demanda suele dictar el ritmo de las plataformas.

