YPFB acuerda con cisterneros descargar todo el combustible en cinco días

Después de varias jornadas de tensión y cisternas varadas en inmediaciones de la refinería, representantes del sector y autoridades de YPFB alcanzaron un nuevo acuerdo para normalizar la descarga de combustible. El compromiso establece que en un plazo de cinco días se atenderá la totalidad de las unidades pendientes.

Sergio Kosky, representante de los cisterneros, informó que la reunión fue productiva y que existe la promesa de despejar completamente la fila de vehículos, pese al alto número acumulado.

“Nuevamente hay un compromiso de parte de YPFB, que el número de cisternas sea el que fuera, sabemos que es un número alto. En cinco días se han comprometido a despejar y a descargar absolutamente todas las cisternas”, señaló.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el tema de las mermas, ya que varias unidades llevan entre 15 y 20 días estacionadas bajo el sol, lo que podría generar pérdidas considerables para el sector del transporte.

Los cisterneros aseguran que permanecen más de 25 días esperando la descarga del combustible y recuerdan que ya existieron dos convenios anteriores que no se cumplieron. “Tenemos ya dos convenios que no se han cumplido, esperamos que este sí se cumpla por el bien de todos”, expresó el dirigente.

Según lo manifestado en la reunión, algunos tanques ya estarían listos y aptos para iniciar la descarga. No obstante, el sector insiste en que la prioridad es agilizar el proceso para evitar mayores perjuicios económicos y garantizar el abastecimiento.

