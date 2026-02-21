¿Cuáles son los delitos que enfrenta el presunto autor del crimen de la niña Yuvinka?

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, confirmó la aprehensión del tío político de Yuvinka, quien enfrenta cargos por infanticidio y violación de infante con agravantes. "Tenemos identificado al tío político como el autor y responsable de este hecho. La comisión de fiscales ha elaborado la resolución fundamentada a partir de la respuesta de genética de ADN", señaló la autoridad.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Cnel. David Gómez, detalló el operativo que permitió la captura del sospechoso en el municipio de La Guardia.

“Inmediatamente activamos todos nuestros mecanismos de inteligencia y de investigación, logrando aprehender en horas de la tarde al tío”, informó el jefe policial tras el traslado del sujeto a la FELCC.

Sobre el comportamiento del imputado durante el proceso, Gómez precisó que el hombre decidió no prestar testimonio ante los investigadores. “Este señor se abstuvo a declarar, son circunstancias que se usan como factor de defensa”, explicó el coronel.

Finalmente, Zeballos ratificó que el Ministerio Público cuenta con pruebas científicas irrefutables que arrojan la evidencia de la participación del imputado en el crimen. Con estos elementos de convicción suficientes, la Fiscalía presentará la imputación formal para definir la situación jurídica del ahora aprehendido en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play