Elecciones 2026: Conozca las multas y sanciones para los jurados que incumplan sus deberes

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz advirtió que los ciudadanos seleccionados como jurados que no presenten excusas legales y falten a su deber enfrentarán severas multas. Según las normativas vigentes, el incumplimiento de esta responsabilidad civil conlleva una sanción económica directa destinada a garantizar la operatividad de las mesas de sufragio.

Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz, detalló que “el jurado no asistente tiene una multa del 50% del salario mínimo nacional, que es igual a Bs 1.650”.

Asimismo, la autoridad recordó que el ciudadano no votante también será multado con el 20% del salario mínimo, equivalente a Bs 660.

Ante este escenario, Monasterio exhortó a los cruceños a participar activamente para evitar sanciones y fortalecer la institucionalidad del país. "Motivamos a la ciudadanía para que se presente, participe en este proceso electoral y sea parte del fortalecimiento de la democracia", subrayó la autoridad departamental.

Este proceso de control se intensifica de cara a las Elecciones Subnacionales 2026, programadas para el próximo 22 de marzo. En estos comicios se elegirán a las nuevas autoridades departamentales, regionales y municipales que gestionarán el periodo constitucional 2026-2031 en todo el territorio boliviano.

