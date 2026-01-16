Así quedó el orden de los 15 candidatos que buscan la Alcaldía cruceña

Tras el sorteo en el TED, las 15 organizaciones políticas ya conocen su ubicación de izquierda a derecha; el diseño final de la boleta ya está en marcha.
16/01/2026 11:37
El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) instaló este viernes sala plena para realizar el sorteo de las franjas de ubicación en la papeleta de sufragio, con miras a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.
Delegados de las 15 organizaciones políticas habilitadas, que pugnan por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, participaron del acto y fueron los encargados de extraer de una tómbola el lugar que ocuparán en la papeleta electoral.
La papeleta de sufragio para la elección a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra quedó de la siguiente manera:
