Así quedó el orden de los 15 candidatos que buscan la Alcaldía cruceña

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) instaló este viernes sala plena para realizar el sorteo de las franjas de ubicación en la papeleta de sufragio, con miras a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

Delegados de las 15 organizaciones políticas habilitadas, que pugnan por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, participaron del acto y fueron los encargados de extraer de una tómbola el lugar que ocuparán en la papeleta electoral.

La papeleta de sufragio para la elección a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra quedó de la siguiente manera:

