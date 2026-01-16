TEMAS DE HOY:
Roban motocicleta Zenón Mamani y Néstor Huanca Crimen en Sacaba

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Así quedó el orden de los 15 candidatos que buscan la Alcaldía cruceña

Tras el sorteo en el TED, las 15 organizaciones políticas ya conocen su ubicación de izquierda a derecha; el diseño final de la boleta ya está en marcha. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/01/2026 11:37

Foto: María René Raña

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) instaló este viernes sala plena para realizar el sorteo de las franjas de ubicación en la papeleta de sufragio, con miras a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

Delegados de las 15 organizaciones políticas habilitadas, que pugnan por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, participaron del acto y fueron los encargados de extraer de una tómbola el lugar que ocuparán en la papeleta electoral.

La papeleta de sufragio para la elección a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra quedó de la siguiente manera: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD