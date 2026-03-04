Revelan primeras pericias de la muerte de los cinco niños y su madre en Sacaba

El director de Género Generacional de la Alcaldía de Sacaba, David López, informó que los principales indicios recabados por la Policía y la Fiscalía establecen, de manera preliminar, que los cinco menores hallados sin vida en la zona Inca Rancho fallecieron por la ingesta de una sustancia tóxica, mientras que la madre murió por asfixia mecánica por ahorcamiento.

De acuerdo al funcionario, el caso fue calificado preliminarmente como infanticidio seguido de suicidio, en base a los elementos colectados durante la intervención policial y fiscal.

“Se ha indicado que los cinco menores habrían fallecido por intoxicación, a diferencia de la progenitora, quien murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. La misma se encontraba suspendida en el cuarto, lugar donde fue encontrada por el esposo”, explicó López.

Aclaró que se trata de información inicial que deberá ser confirmada o complementada por la autoridad fiscal correspondiente, tras la autopsia legal correspondiente.

Intervención institucional

Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en cumplimiento de la Ley 548, se constituyó en el lugar junto a la Policía y el Ministerio Público desde que se tomó conocimiento del hecho. Actualmente coadyuva con los requerimientos fiscales y realiza valoraciones psicosociales, remarcó el director de Género Generacional.

Asimismo, se recabó información entre vecinos y el propietario del inmueble, quienes señalaron que la familia vivía en el domicilio desde hace aproximadamente un año y que no se reportaron conflictos ni hechos de violencia. Tampoco existen, de manera preliminar, denuncias registradas por violencia intrafamiliar, aunque se realiza una revisión exhaustiva de bases de datos y antecedentes.

Las autoridades también prevén tomar contacto con la unidad educativa donde estudiaban los niños para ampliar la investigación y realizar un abordaje integral del entorno familiar y social.

Apoyo psicológico al padre

Sobre el padre de familia, López indicó que atraviesa una situación traumática y devastadora tras perder a sus cinco hijos y a su pareja. La Alcaldía, a través de sus programas, brindará contención emocional y apoyo psicológico.

Desde la Defensoría se solicitará además una autopsia psicológica para establecer los posibles motivos que llevaron a la progenitora a tomar la presunta decisión.

Antecedentes

El hecho se registró la noche del martes, alrededor de las 20:00, en una vivienda de la zona de Inca Rancho, en Sacaba. El padre llegó al domicilio y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos: Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

Los cuerpos fueron hallados sobre las camas y un colchón en el dormitorio de los niños. La investigación continúa bajo dirección del Ministerio Público.

