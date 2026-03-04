El Alto suspende la verbena por su aniversario tras accidente aéreo

La ciudad de El Alto no celebrará su aniversario 41 con la tradicional verbena ni con actos multitudinarios este 6 de marzo. La decisión fue asumida por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) tras el accidente aéreo que enlutó a varias familias alteñas el pasado viernes.

El presidente de la Fejuve, David Callisaya, informó que, debido al dolor que atraviesa la ciudad, se determinó suspender la verbena y el desfile general que tradicionalmente congrega a miles de personas.

“Estamos de luto todos”, expresó la dirigencia vecinal al referirse a la tragedia que dejó víctimas fatales.

Actos protocolares

Si bien se suspenden las actividades festivas masivas, la dirigencia confirmó que se mantendrán los desfiles distritales y actos protocolares, pero de manera austera y respetuosa.

La intención, señalaron, es rendir homenaje a la ciudad sin desconocer el dolor que embarga a las familias afectadas. Las actividades se realizarán por distritos, evitando grandes aglomeraciones y celebraciones que no reflejen el sentir actual de la población.

De esta manera, el aniversario de El Alto se recordará este año sin música ni verbena, en un contexto marcado por el respeto y la memoria de las víctimas.

