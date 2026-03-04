TEMAS DE HOY:
Robo de motocicleta Librecambista atracado Feminicidio La Paz

Comunidad

El Alto suspende la verbena por su aniversario tras accidente aéreo

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) determinó cancelar los actos festivos masivos por el aniversario de la ciudad, en señal de luto por las víctimas del accidente aéreo ocurrido la pasada semana.

Juan Marcelo Gonzáles

03/03/2026 21:14

Foto: Verbena El Alto 2025 (Archivo)
El Alto

La ciudad de El Alto no celebrará su aniversario 41 con la tradicional verbena ni con actos multitudinarios este 6 de marzo. La decisión fue asumida por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) tras el accidente aéreo que enlutó a varias familias alteñas el pasado viernes.

El presidente de la Fejuve, David Callisaya, informó que, debido al dolor que atraviesa la ciudad, se determinó suspender la verbena y el desfile general que tradicionalmente congrega a miles de personas.

“Estamos de luto todos”, expresó la dirigencia vecinal al referirse a la tragedia que dejó víctimas fatales.

Actos protocolares

Si bien se suspenden las actividades festivas masivas, la dirigencia confirmó que se mantendrán los desfiles distritales y actos protocolares, pero de manera austera y respetuosa.

La intención, señalaron, es rendir homenaje a la ciudad sin desconocer el dolor que embarga a las familias afectadas. Las actividades se realizarán por distritos, evitando grandes aglomeraciones y celebraciones que no reflejen el sentir actual de la población.

De esta manera, el aniversario de El Alto se recordará este año sin música ni verbena, en un contexto marcado por el respeto y la memoria de las víctimas.

 

