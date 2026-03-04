TEMAS DE HOY:
Librecambista atracado Feminicidio La Paz Pastor peruano

27ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Calor o lluvia? Así estará el clima en Santa Cruz esta semana

Cambios en las condiciones atmosféricas marcarán la agenda de la semana en Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/03/2026 21:06

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Les contamos cómo estará el clima en Santa Cruz durante los próximos días. Se prevé una semana con temperaturas cálidas y presencia de lluvias en algunos momentos, especialmente hacia el fin de semana.

Para este miércoles el clima presentará un cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas durante la mañana y temperaturas cálidas. La mínima rondará los 21 °C, mientras que la máxima alcanzará 30 °C.

Para el jueves, se espera un clima estable, con cielos que alternarán entre parcialmente nublados y soleados. La mínima será de 22 °C y la máxima de 30 °C.

El viernes, el termómetro marcará una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C. Se prevén lluvias nuevamente, especialmente en horas de la tarde y la noche, lo que podría generar tránsito más lento en algunos puntos de la ciudad.

El sábado, las condiciones no mejorarán considerablemente: la mínima será de 20 °C y la máxima de 28 °C, con lluvias dispersas a lo largo del día.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD