¿Calor o lluvia? Así estará el clima en Santa Cruz esta semana

Les contamos cómo estará el clima en Santa Cruz durante los próximos días. Se prevé una semana con temperaturas cálidas y presencia de lluvias en algunos momentos, especialmente hacia el fin de semana.

Para este miércoles el clima presentará un cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas durante la mañana y temperaturas cálidas. La mínima rondará los 21 °C, mientras que la máxima alcanzará 30 °C.

Para el jueves, se espera un clima estable, con cielos que alternarán entre parcialmente nublados y soleados. La mínima será de 22 °C y la máxima de 30 °C.

El viernes, el termómetro marcará una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C. Se prevén lluvias nuevamente, especialmente en horas de la tarde y la noche, lo que podría generar tránsito más lento en algunos puntos de la ciudad.

El sábado, las condiciones no mejorarán considerablemente: la mínima será de 20 °C y la máxima de 28 °C, con lluvias dispersas a lo largo del día.



