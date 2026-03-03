¡Atención viajeros! Restringen circulación en la ruta Unduavi–Chulumani

La Terminal de Buses de La Paz informó que, según datos de la ABC, se aplicarán cortes programados en el tramo La Florida – Puente Villa. Piden a usuarios planificar sus viajes en horarios habilitados.

La Terminal de Buses de Minasa emitió un comunicado oficial informando que se aplicarán restricciones vehiculares en el tramo La Florida – Puente Villa, debido a trabajos de mantenimiento en la carretera Unduavi – Chulumani.

La medida responde a información proporcionada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y contempla cortes de ruta programados durante varios horarios del día.

Horarios restringidos

De lunes a sábado, la circulación estará restringida en los siguientes horarios:

08:00 a 12:00

13:30 a 18:00

19:30 a 22:30

Mientras que los domingos y feriados, la restricción se aplicará de 08:00 a 13:00.

Horarios Habilitados

12:00 a 13:30

18:00 a 19:30

00:00 a 08:00

La administración de la terminal instó a usuarios y empresas de transporte a programar sus salidas exclusivamente dentro de los horarios habilitados, con el fin de evitar contratiempos.

Desde la terminal señalaron que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial durante los trabajos de mantenimiento y reiteraron su compromiso de brindar un servicio continuo y confiable a los pasajeros que se trasladan hacia los Yungas paceños.

