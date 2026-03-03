TED de Cochabamba recibió 2.124 excusas de jurados y anuncia sanciones

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Roberto Kanaudt, informó que concluyó la etapa de recepción y análisis de excusas de jurados electorales, mientras avanza el proceso de capacitación obligatoria.

En el padrón electoral están habilitados 1.407.069 ciudadanos. De ese total, se sorteó a 37.164 jurados, quienes conformarán 6.194 mesas de sufragio, con seis jurados por mesa.

Kanaudt detalló que se recibieron 2.124 excusas, de las cuales 1.322 fueron aceptadas. Las causas más recurrentes fueron enfermedad con respaldo médico, estado de gravidez, viajes al exterior y ciudadanos mayores de 60 años. Con estas cifras, la autoridad aseguró que se garantiza el funcionamiento de las mesas el día de la votación.

Notificación y capacitación

Actualmente, los notarios electorales realizan la notificación a los jurados. Hasta la fecha, 15.000 ya fueron notificados y están habilitados para asistir a las capacitaciones, que se extenderán hasta el 21 de marzo.

El vocal recordó que la asistencia es obligatoria, ya que en estas sesiones se conforman las directivas de mesa y se instruye sobre el manejo de papeletas, actas y orientación a los votantes.

Sanciones y beneficios

Los jurados que no asistan pueden ser sancionados con una multa de Bs 1.650, arresto de hasta ocho horas o trabajo comunitario, según determine un juez electoral. Además, el inasistente será inhabilitado y deberá pagar un monto para rehabilitarse en el padrón.

Como compensación, el día de la elección recibirán un estipendio aproximado de Bs 60 y tendrán derecho a asueto al día siguiente en instituciones públicas y privadas. La presentación del memorándum de notificación obliga al empleador a otorgar el permiso, cuyo cumplimiento será supervisado por el Ministerio de Trabajo.

Logística electoral

Kanaudt informó que también avanza el armado de maletas electorales con el material que llegará en los próximos días. El centro de cómputo y logística fue instalado en el hotel Regina, en Tiquipaya, desde donde se coordinará el operativo electoral.





