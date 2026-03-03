Envían a prisión a 19 implicados por el robo de dinero del avión siniestrado en El Alto

La Justicia dispuso cuatro meses de detención preventiva para 19 personas e impuso detención domiciliaria a otras 14 en el proceso por el presunto robo de dinero del avión siniestrado en El Alto. Un imputado fue beneficiado con libertad irrestricta, mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público.

La resolución fue emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto, que ordenó el traslado de los detenidos preventivos a los centros penitenciarios de Calahuma, Patacamaya y Obrajes.

“Mi cliente solo estaba pasando por el lugar, no era parte del tumulto, ni siquiera estuvo en el momento del accidente”, afirmó el abogado defensor de uno de los acusados, quien recordó que las medidas cautelares son provisionales y pueden modificarse conforme avance el proceso.

Fianza y restricciones

En el caso de los 14 imputados con arresto domiciliario, el juez fijó una fianza de Bs 25.000, la presentación de dos garantes personales, además de arraigo y otras restricciones.

“Los 34 imputados por los delitos de robo agravado y destrucción de bienes del Estado (…) 14 con detención domiciliaria estricta con presentación de dos garantes, arraigo y 25 mil bolivianos de fianza y uno en libertad pura y simple”, informó el juez Marco Antonio Amaru.

El magistrado explicó que la detención preventiva fue determinada por el lapso solicitado por la Fiscalía, tiempo en el que se deberán profundizar las diligencias sobre el presunto robo del dinero que transportaba la aeronave accidentada.

El caso generó repercusión pública por la cantidad de personas involucradas y por tratarse de recursos que eran trasladados tras el siniestro ocurrido en la ciudad de El Alto.

