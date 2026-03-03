“Temo por mi vida”: víctima de atraco en tienda de anime identificó al delincuente

La víctima de un violento atraco ocurrido en pleno centro de la ciudad reconoció al autor del hecho y ya prestó su declaración ante las autoridades. Sin embargo, manifestó que teme por su vida tras haber identificado al delincuente.

“Realmente la inseguridad está en todos lados. No solo podría haber pasado acá en la tienda, podría haber sido en la calle, en un micro, hasta en mi propia casa”, expresó visiblemente consternada. Aseguró que desde ahora vivirá en constante alerta, consciente de que “contra un arma es imposible defenderse”.

El hecho se registró en una tienda de anime ubicada en una zona céntrica y turística, lo que ha generado preocupación entre comerciantes y transeúntes.

La víctima señaló que, pese a tratarse de un sector con alto movimiento de personas, la sensación de inseguridad es permanente. “Se supone que es el centro de la ciudad, un lugar turístico también, debería ser mucho más seguro”, reclamó.

En su declaración, explicó que el negocio cuenta únicamente con cámaras de vigilancia y algunos dispositivos como tasers eléctricos, aunque reconoció que estas medidas resultan insuficientes ante la presencia de armas de fuego. “Las tiendas casi no tenemos mucho contacto, y cada una tiene que cuidarse como pueda”, lamentó.

Otros comerciantes del sector coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad y solicitaron mayor presencia policial con rondas más frecuentes. “Para nosotros es una tranquilidad que hayan atrapado a alguien. Creí que no iban a detener a nadie, fue una grata sorpresa. Me gusta la idea de que el sistema está funcionando”, agregó la víctima.

La Policía continúa con las investigaciones del caso, mientras los propietarios de negocios insisten en que se implementen mayores controles y patrullajes para evitar nuevos hechos delictivos en el centro de la ciudad.

