ASIP y SOL fuera de carrera: TED otorga 5 días para presentar apelación

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) determinó la cancelación de la personería jurídica de las agrupaciones ciudadanas ASIP y SOL, dejando automáticamente inhabilitados a 254 candidatos que participaban en el actual proceso electoral.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que la decisión se adoptó en cumplimiento de un auto constitucional emitido por la Sala Constitucional Primera, lo que obligó al órgano electoral departamental a proceder con la cancelación de ambas organizaciones políticas.

“Se ha determinado la cancelación de la personalidad jurídica de las agrupaciones ciudadanas SOL y ASIP, con el efecto inmediato de la inhabilitación de todas las candidaturas registradas por estas organizaciones en el presente proceso electoral”, explicó Monasterio.

La autoridad electoral precisó que los delegados de ambas agrupaciones ya fueron notificados oficialmente y cuentan con un plazo de cinco días para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Será esa instancia nacional la encargada de revisar la resolución y, según corresponda, ratificarla o revocarla.

Monasterio también aclaró que las papeletas de sufragio del municipio de Santa Cruz de la Sierra ya fueron impresas, por lo que los votos que eventualmente obtengan ASIF y SOL serán asignados como votos nulos durante el cómputo oficial.

“Para evitar cualquier inconveniente en el proceso de cómputo, los votos que obtengan estas agrupaciones serán considerados como nulos”, sostuvo.

Tras esta determinación, en el municipio cruceño quedan habilitados 12 candidatos a alcalde y 11 postulantes a la Gobernación.

Mira la programación en Red Uno Play