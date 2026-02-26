ASIP presenta descargos ante el TED para defender su personería jurídica

La agrupación ciudadana ASIP llegó hasta dependencias del Tribunal Electoral Departamental (TED) para presentar formalmente sus descargos en el marco del proceso que podría afectar su personería jurídica.

Roberto Fernández, candidato a concejal por ASIP, informó que se trata de un documento compuesto por una treintena de hojas, con el que buscan aclarar las observaciones realizadas.

“Vamos a presentar nuestros descargos, son una treintena de hojas con las cuales espero que quede todo claro”, manifestó Fernández, al detallar que el procedimiento aún contempla nuevas etapas.

Según explicó, tras la presentación de los descargos se abre un plazo de ocho días hábiles para realizar aportes adicionales y adjuntar pruebas. Posteriormente, el Tribunal Electoral, a través de la Sala Plena, tendrá diez días hábiles para emitir una resolución.

En caso de que el fallo sea contrario a los intereses de la agrupación, ASIP contará con cinco días hábiles para presentar una apelación. El proceso pasaría entonces al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tendrá también diez días hábiles para pronunciarse, instancia con la que concluiría el trámite.

Fernández sostuvo que confían en que el proceso se resolverá favorablemente y remarcó el derecho de la agrupación a participar en los comicios. “Este grupo de gente tiene derecho a ser electo y también a poder trabajar desde el alcalde como desde el concejal”, enfatizó.

La agrupación espera que la resolución permita garantizar su participación plena en el proceso electoral.

