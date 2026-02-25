Manfred Reyes Villa promete consolidar el progreso y desarrollo económico para Cochabamba

El alcalde y candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza APB Súmate, Manfred Reyes Villa, indicó en entrevista con la Red Uno que su propuesta apunta a consolidar el progreso de la ciudad, con énfasis en el desarrollo económico local y la modernización institucional.

“Tenemos que continuar con el progreso. Hemos avanzado en desarrollo humano integral, urbano y medio ambiente sostenible. Ahora estamos enfocados en el desarrollo económico local, que es clave para el crecimiento de Cochabamba”, sostuvo.

Reyes Villa aseguró que durante su última gestión se ejecutaron 2.534 obras en distintas áreas, entre ellas cultura, infraestructura urbana y desarrollo humano.

Destacó la recuperación de la Orquesta Sinfónica, el coro municipal, la refacción del teatro Achá y el proyecto para construir un nuevo teatro que apunta a ser el mejor del país.

Entre los temas pendientes, mencionó la construcción de un centro de convenciones en la intersección de las avenidas América y Potosí.

Explicó que el proyecto ahora está planteado dentro del museo Alcide d’Orbigny y busca convertir a Cochabamba en sede de eventos nacionales e internacionales. “Imaginen traer 1.200 convencionistas, eso genera movimiento para hoteles, restaurantes y transporte. Tiene un efecto multiplicador”, afirmó.

También resaltó la culminación de la Fexco Arena, que proyecta albergar a 30 mil espectadores, y la consolidación de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco). Indicó que en los últimos tres años el movimiento económico del evento alcanzó 175, 190 y 195 millones de dólares, respectivamente, con cerca de 400 mil visitantes.

Sobre las contrataciones municipales, aseguró que todos los procesos son transparentes y pasan por un comité de calificación, bajo un Documento Base de Contrataciones (DBC).

Añadió que la Alcaldía ha digitalizado cerca de 2.000 trámites y avanza hacia una gestión completamente digital para agilizar la aprobación de planos y evitar retardación.

En materia urbana, señaló que se trabaja en un nuevo código urbano, en proyectos viales como la conexión desde la avenida Petrolera hasta el túnel de El Abra y en la construcción de otro túnel para vehículos livianos. Asimismo, destacó que ahora el municipio cuenta con un edificio propio y ya no paga alquileres.

Respecto a su habilitación, indicó que el Tribunal Supremo Electoral confirmó su candidatura. “Estoy bajo la ley y la Constitución Política del Estado. He sido el candidato más impugnado, pero todo se demuestra con gestión”, afirmó.

En el tema de la basura, defendió el contrato para el manejo de residuos sólidos, señalando que el nuevo acuerdo permitirá pagar menos por tonelada y generará un retorno económico para la Alcaldía durante 25 años. Además, anunció la industrialización del servicio.

Finalmente, informó que en abril concluirán las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho y que ese mismo mes comenzará a funcionar la nueva Terminal de Buses en la zona sur de al ciudad.

El candidato aseguró que siente el respaldo ciudadano y que buscará ampliar la representación en el Concejo Municipal en las próximas elecciones.

