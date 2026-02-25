Marinkovic promete recuperar competencias y priorizar salud y caminos en Santa Cruz

Branko Marinkovic, candidato de Demócratas a la Gobernación de Santa Cruz, afirmó que su plan de Gobierno está enfocado en la recuperación de competencias plenas para reactivar el departamento en todos los ámbitos, con énfasis en salud, caminos y educación, a los que calificó como problemas estructurales que deben resolverse con prioridad.

En el área de salud, el postulante cuestionó que existan hospitales que operan solo al 30% de su capacidad, mientras la población realiza filas diarias a la intemperie en los hospitales de tercer nivel de la capital cruceña.

Marinkovic aseguró que, de llegar a la Gobernación, pondrá fin a la corrupción en el sistema sanitario y mejorará la administración hospitalaria mediante un gerenciamiento eficiente.

“Vamos a poner gente competente en el gerenciamiento de los hospitales, personas que sepan hacer bien las cosas para un mejor manejo administrativo. No puede ser que ni siquiera se organice adecuadamente el sistema de citas para los pacientes”, señaló.

Respecto a la red vial, sostuvo que las carreteras del departamento requieren mantenimiento urgente, situación que refleja el abandono de los últimos cinco años por parte del Gobierno central.

“Tenemos que hacer un plan integral y una nueva ley. Entréguenme el peaje y yo me ocupo del mantenimiento. Tenemos el Sedcam, se puede hacer”, afirmó.

Finalmente, indicó que, en caso de asumir la Gobernación, impulsará el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental (CAD) con participación de los municipios y la ejecución de un plan de ordenamiento territorial para Santa Cruz. Asimismo, planteó eliminar los desmontes ilegales y conformar brigadas de bomberos profesionales para enfrentar los incendios forestales.

Mira la programación en Red Uno Play