El senador electo por Alianza LIBRE, Branko Marinkovic, celebró en su cuenta de X la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada durante años en lo que califican como un proceso marcado por intereses políticos.

En su mensaje, Marinkovic sostuvo que la liberación de Áñez simboliza “el fin de una etapa de abuso y el inicio de otra en la que la justicia debe volver a servir a la verdad, no al poder”. Además, resaltó que la expresidenta tiene derecho a un juicio de responsabilidades “independiente y justo”.

El senador recordó que la situación de Áñez se suma a la de decenas de bolivianos perseguidos o exiliados por motivos políticos en las últimas dos décadas y subrayó que su libertad debe ser un recordatorio de lo que costó recuperar la democracia.

“NUNCA MÁS presos políticos en Bolivia”, concluyó Marinkovic en su tuit, en un mensaje que busca consolidar la defensa de los derechos y garantías democráticas en el país.

