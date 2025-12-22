Conozca cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre en las ciudades capitales de Bolivia

Para este lunes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas según el Senamhi.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este lunes 22 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos totalmente nublados y una mínima de 14°C y alcanzará una máxima de 21°C, el cielo estará nublado. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 4°C, llegando a 17°C presentará cielos nubosos.

Por su parte, Oruro amanee con un cielo cubierto con nubosidad registrará mínima de 5°C y máxima de 20°C, y Potosí tendrá mínimas de 5°C y máximas de 20°C, tendrá cielos nubosos y tormentas eléctricas durante la tarde.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos, además de una temperatura mínima de 14°C y máxima de 26°C. Sucre tendrá por la mañana cielos parcialmente soleados con 11°C, alcanzando los 23°C estará nublado durante el día y habrá lluvias por la tarde, mientras que en Tarija tendrá mínima de 16°C y máxima de 24°C, con tormentas eléctricas durante la mañana y lluvias por la tarde y noche.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 23°C y máximas de 32°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 31°C con cielos nubosos durante todo el día y tormentas eléctricas por la mañana. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 24°C, y una máxima de 31°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día y lluvias esporádicas durante la mañana y tarde.

En general, se pronostica día nuboso y parcialmente soleados en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

