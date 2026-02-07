La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) llevó a cabo la noche de este jueves el acto de graduación del Centro Integral de Estudios Futbolísticos (CIEF), reafirmando su compromiso con la formación académica y profesional de entrenadores en el país.

El CIEF cuenta actualmente con más de 1.400 estudiantes provenientes de distintas ciudades, pueblos y comunidades de Bolivia. En esta jornada, alrededor de 700 entrenadores recibieron su certificación, correspondiente a las distintas licencias que ofrece el programa.

El evento contó con la presencia del presidente de la FBF, Fernando Costa, quien destacó la importancia de la capacitación continua como base para el crecimiento del fútbol boliviano, además de autoridades institucionales y académicas vinculadas al desarrollo del deporte.

Durante el acto se entregaron diplomas y certificados a los graduados de los programas Licencias PRO, A, B y C, además del Programa Licencia C – FORTA, correspondientes a diversas ediciones, marcando un hito en la profesionalización de entrenadores en Bolivia.

El director académico del CIEF, Erik Mamani, resaltó el esfuerzo y dedicación de los participantes, subrayando el rol del centro como pilar en la educación futbolística del país. En la misma línea, el responsable de Federaciones de Coaches Voice School, Benigno Hernández, destacó el trabajo realizado en Bolivia para elevar los estándares formativos y la importancia de fortalecer alianzas internacionales para seguir avanzando.

Finalmente, la FBF informó que el próximo 23 de febrero iniciarán las clases de todas las licencias, con el objetivo de continuar ampliando la formación profesional de entrenadores en el país.

