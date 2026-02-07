Intentó robar una garrafa y vecinos lo amarraron a un poste hasta que llegó la Policía, en el Plan 3000

Un joven fue sorprendido robando una garrafa en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, y fue reducido por vecinos, quienes lo amarraron a un poste hasta la llegada de la Policía.

El intento de robo se produjo cuando el joven ingresó a una barraca aprovechando un momento de descuido de la propietaria. Al intentar salir con la garrafa, fue enfrentado por la dueña y sus hijos, quienes lograron interceptarlo.

El joven, de aproximadamente 30 años, fue retenido y atado a un poste por vecinos de la zona, mientras aguardaban la llegada de la Policía. Posteriormente, fue arrestado y trasladado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto con la víctima, a fin de formalizar la denuncia por intento de robo.

El caso generó preocupación entre los vecinos, ya que el hecho ocurrió a plena luz del día. Afortunadamente, no se reportaron agresiones ni daños personales.

