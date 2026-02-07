TEMAS DE HOY:
Felcn Pareja atracada Conductor ebrio

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Intentó robar una garrafa y vecinos lo amarraron a un poste hasta que llegó la Policía, en el Plan 3000

Un joven fue sorprendido robando una garrafa en una barraca del Plan 3000. Vecinos lo detuvieron y lo entregaron a la Policía.

Red Uno de Bolivia

07/02/2026 15:31

Escuchar esta nota

Un joven fue sorprendido robando una garrafa en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, y fue reducido por vecinos, quienes lo amarraron a un poste hasta la llegada de la Policía. 

El intento de robo se produjo cuando el joven ingresó a una barraca aprovechando un momento de descuido de la propietaria. Al intentar salir con la garrafa, fue enfrentado por la dueña y sus hijos, quienes lograron interceptarlo.

 

 

 

El joven, de aproximadamente 30 años, fue retenido y atado a un poste por vecinos de la zona, mientras aguardaban la llegada de la Policía. Posteriormente, fue arrestado y trasladado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto con la víctima, a fin de formalizar la denuncia por intento de robo.

El caso generó preocupación entre los vecinos, ya que el hecho ocurrió a plena luz del día. Afortunadamente, no se reportaron agresiones ni daños personales. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD