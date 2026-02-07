¿Subieron o bajaron?: Estos son los precios de carnes y verduras en los mercados cruceños durante este fin de semana

Los centros de abastecimiento en Santa Cruz registraron este sábado un importante descenso en productos de la canasta familiar, aunque la carne de res se resiste a bajar.

"Se ha mantenido el precio en febrero, esperemos que pueda bajar un poco para el carnaval", señaló una vendedora del Mercado Abasto sobre los cortes de primera que oscilan entre Bs. 70 y Bs. 75.

En contraste, el sector de carnes blancas y porcinas muestra una tendencia favorable para el presupuesto de los hogares cruceños. Las comerciantes confirmaron que el kilo de pollo bajó a Bs. 17, mientras que la pierna de cerdo cayó de Bs. 33 a Bs. 24 en los últimos días.

El sector de las hortalizas protagonizó las rebajas más drásticas de la jornada con variaciones que sorprendieron a los compradores. "Los precios de ayer a hoy han bajado bastante", relató una comerciante al detallar que el tomate bajó de Bs. 6 a Bs. 4 el kilo.

Otros productos esenciales como la arveja y el pimentón también experimentaron un alivio financiero inmediato para el consumidor final. La arroba de arveja pasó de Bs. 120 a Bs. 90, mientras que la docena de pimentón se redujo a casi la mitad, situándose en Bs. 8.

Finalmente, la zanahoria y la remolacha completan este cuadro de reducción de precios en los pasillos del mercado. La arroba de zanahoria se comercializa hoy en Bs. 40, reflejando una reducción de diez bolivianos respecto a ayer.

