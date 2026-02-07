TEMAS DE HOY:
Economía

¿Subieron o bajaron?: Estos son los precios de carnes y verduras en los mercados cruceños durante este fin de semana

Comerciantes reportan una reducción de hasta el 40% en el precio de vegetales clave como el pimentón y la arveja.

Ximena Rodriguez

07/02/2026 15:16

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Los centros de abastecimiento en Santa Cruz registraron este sábado un importante descenso en productos de la canasta familiar, aunque la carne de res se resiste a bajar.

"Se ha mantenido el precio en febrero, esperemos que pueda bajar un poco para el carnaval", señaló una vendedora del Mercado Abasto sobre los cortes de primera que oscilan entre Bs. 70 y Bs. 75.

En contraste, el sector de carnes blancas y porcinas muestra una tendencia favorable para el presupuesto de los hogares cruceños. Las comerciantes confirmaron que el kilo de pollo bajó a Bs. 17, mientras que la pierna de cerdo cayó de Bs. 33 a Bs. 24 en los últimos días.

El sector de las hortalizas protagonizó las rebajas más drásticas de la jornada con variaciones que sorprendieron a los compradores. "Los precios de ayer a hoy han bajado bastante", relató una comerciante al detallar que el tomate bajó de Bs. 6 a Bs. 4 el kilo.

Otros productos esenciales como la arveja y el pimentón también experimentaron un alivio financiero inmediato para el consumidor final. La arroba de arveja pasó de Bs. 120 a Bs. 90, mientras que la docena de pimentón se redujo a casi la mitad, situándose en Bs. 8.

Finalmente, la zanahoria y la remolacha completan este cuadro de reducción de precios en los pasillos del mercado. La arroba de zanahoria se comercializa hoy en Bs. 40, reflejando una reducción de diez bolivianos respecto a ayer.

