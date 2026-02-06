Gobierno evaluará la política de “cielos abiertos” en reunión internacional en Perú

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que viajará a Perú para participar en una reunión de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), donde conocerá las buenas prácticas que distintos países han implementado para abrir sus cielos a aerolíneas internacionales.

“Vamos a escuchar las experiencias que existen en el mundo y traer la mejor solución para implementarla en el país en cuanto a cielos abiertos. Hay que ver cómo la ponemos en marcha y cuál sería la mejor opción para Bolivia”, explicó la autoridad.

Zamora agregó que el cambio de políticas asumido por el Gobierno comienza a mostrar resultados. En ese marco, señaló que varios países destacan la seguridad jurídica del país, lo que ahora también se refleja en el interés de aerolíneas internacionales por operar en Bolivia.

“Pueden llegar las líneas que quieran al país; el tema es que Bolivia no puede funcionar con 20 aerolíneas porque no sería rentable. Tenemos que evaluar que sea un mercado sostenible y que no colapse”, acotó.

En cuanto a acercamientos concretos, Zamora ratificó el interés de American Airlines en retomar la ruta Santa Cruz–Miami, así como el de la aerolínea argentina Flybondi. No obstante, aclaró que se trata de rutas internacionales desde Santa Cruz y que, por el momento, no existe interés de aerolíneas extranjeras en cubrir rutas internas.

Mira la programación en Red Uno Play