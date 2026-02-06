Contraloría auditará las cuentas del Gobierno de Arce y de las empresas estatales

La Contraloría General del Estado (CGE) informó este viernes que se priorizó la realización de auditorías a empresas públicas y entidades del nivel central, con el objetivo de evaluar la salud financiera, el uso de recursos públicos y la gestión de las autoridades del gobierno del expresidente Luis Arce.

“No se ha descuidado el control a las empresas estatales y durante la presente gestión se ejecutarán auditorías específicas sobre su salud financiera, lo que permitirá identificar posibles déficits y formular recomendaciones técnicas”, señaló la contralora Sandra Quiroga.

Precisó que las auditorías se realizarán bajo distintos enfoques —financieras, operacionales y de cumplimiento— y que ya se inició el análisis de información y evaluación documental, con informes que serán emitidos dentro de los plazos establecidos, con oportunidad y calidad técnica.

La autoridad aclaró que la auditoría se ejecuta de manera posterior a los hechos, mientras que la supervisión —otro mandato constitucional de la Contraloría— se aplica sobre actos en curso, con el fin de reconducir acciones o adoptar medidas oportunas cuando corresponda.

Seguimiento a exautoridades

La contralora también informó que realiza un seguimiento permanente al movimiento migratorio de exautoridades, información que es solicitada de manera continua a la Dirección General de Migración, para que esta actúe conforme a sus competencias.

Asimismo, recordó que el universo de análisis incluye a más de 120 entidades públicas del nivel central y más de 50 empresas estatales, cuyas autoridades cesaron sus funciones y sobre las cuales se emitirán pronunciamientos técnicos oportunos.

