Nuevas imágenes del trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves en el municipio de Mocomoco, departamento de La Paz, comenzaron a circular en las últimas horas, mientras las autoridades intensifican la labor para identificar a las víctimas.

El hecho dejó un saldo preliminar de al menos siete personas fallecidas, tras el embarrancamiento de un bus de transporte público, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda.

Cayó más de 150 metros

De acuerdo con el reporte policial, el accidente ocurrió alrededor de las 19:00, en inmediaciones de la localidad de Putini, cuando el vehículo se precipitó por un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad.

Las imágenes difundidas reflejan la magnitud del impacto y las difíciles condiciones en las que quedaron los restos del bus.

Heridos fueron evacuados antes de la llegada policial

La autoridad confirmó también la existencia de personas heridas, aunque señaló que aún no se cuenta con una cifra oficial.

Esto se debe a que, al momento de la llegada de los efectivos, los lesionados ya habían sido auxiliados por familiares, vecinos y transportistas de la zona.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de El Alto y La Paz. Además, se conoce que una persona de la tercera edad permanece internada en una clínica de la zona Cruz Azul, en San Roque, bajo observación médica.

Investigación en curso

El comandante Valda indicó que el caso se encuentra en plena etapa investigativa, ya que el retiro previo de víctimas y heridos dificultó el levantamiento inicial de evidencias.

“Esto complica la recolección de indicios, pero se continuará con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente”, señaló.

Las autoridades no descartan factores como fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones de la vía.

Llamado a la precaución

La Policía reiteró el llamado a conductores y empresas de transporte a extremar medidas de seguridad, especialmente en rutas de alta peligrosidad, para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

Mira la programación en Red Uno Play