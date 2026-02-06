La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó que los casos de venta de gasolina en mal estado se originaron por falencias en dos o tres plantas de almacenamiento, y descartó que se trate de un problema a nivel nacional.

“No es un efecto a nivel nacional, esto se ha dado en dos o tres plantas específicas donde se ha desestabilizado el producto”, explicó el presidente de YPFB, Yussef Akly.

El ejecutivo precisó que los inconvenientes fueron detectados en plantas ubicadas en Trinidad, Montero y Oruro, donde se identificó una concentración de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.

Akly señaló que en Bolivia operan 16 plantas de YPFB y seis privadas, y que se inició una investigación interna ante la posibilidad de que exista una acción intencional que haya provocado el problema.

“Vamos a actuar con todo el peso de la ley si identificamos a los actores que han afectado la operación de algunas plantas”, remarcó.

Pese a ello, indicó que aún no se puede afirmar que el problema se concentre en un solo punto específico, por lo que se realizarán controles en todas las etapas de la distribución, desde la importación y refinación hasta el transporte en camiones cisterna y la venta en estaciones de servicio.

Según estimaciones basadas en reportes de prensa y redes sociales, alrededor de 2.000 vehículos podrían haber presentado fallas asociadas al uso de la gasolina desestabilizada, aunque YPFB aclaró que todavía no es posible confirmar que esa sea la causa directa de los daños denunciados.

El mal estado del combustible derivó en movilizaciones de choferes sindicalizados en La Paz, Santa Cruz, Oruro, Beni y Cochabamba, quienes exigieron un resarcimiento por los perjuicios sufridos en sus vehículos.

En Santa Cruz, mototaxistas bloquearon la ruta que conecta la capital cruceña con Montero y anunciaron que la medida será indefinida hasta recibir una respuesta del Gobierno.

Desde el Ejecutivo se señaló que se trabaja con un “sistema heredado”, que está siendo corregido para garantizar que la gasolina comercializada cuente con verificaciones rigurosas.

En diciembre, el Gobierno boliviano retiró la subvención a los combustibles vigente por más de dos décadas. Tras la medida, el litro de gasolina especial pasó de 0,53 a 1 dólar, mientras que la gasolina premium subió de 1 a 1,58 dólares, según datos oficiales.

