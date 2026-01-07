Procuraduría presentará dos nuevas denuncias en el ‘Caso Botrading’

En el marco de las investigaciones del denominado 'Caso Botrading', el procurador general del Estado, Hugo César León, informó este miércoles que se presentarán dos nuevas denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la suscripción de 12 contratos administrativos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Botrading.

León explicó que la primera acción legal corresponde a una ampliación de la investigación en el denominado 'Caso Botrading I', en la que se formaliza una denuncia contra nueve personas que ya fueron identificadas en la imputación presentada por el Ministerio Público.

Asimismo, anunció que se activará una segunda denuncia que será presentada la tarde de este miércoles en la ciudad de Santa Cruz por el presidente de YPFB, Yussef Akly. Esta nueva acción está vinculada a un préstamo otorgado por el Estado a Botrading por un monto de 80 millones de dólares, de los cuales solo se tiene identificado el destino de 25 millones.

“De este préstamo solo tenemos identificados 25 millones de dólares; quedaría el resto de esa cantidad, una suma considerable de dinero, sin poder identificar. Como este hecho, existen otros que involucran al directorio de YPFB en las gestiones 2023, 2024 y 2025”, afirmó el procurador.

De acuerdo con la información proporcionada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el 'Caso Botrading I' habría generado un daño económico de aproximadamente medio millón de dólares. En tanto, en esta segunda denuncia se identificó un movimiento de 80 millones de dólares, de los cuales 55 millones no tendrían un destino claramente establecido.

“Esto nos da un orden de magnitud de lo que estamos tratando en estos dos casos en particular; sin embargo, hay muchos otros hechos que continúan en proceso de investigación”, precisó Medinaceli.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso y que no se descarta la ampliación de responsabilidades conforme avancen las indagaciones del Ministerio Público.

