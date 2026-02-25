Fallece joven de 19 años en Sucre tras cuadro grave de influenza A H3N2

Un joven de 19 años falleció en la unidad de terapia intensiva del Hospital Santa Bárbara, en la ciudad de Sucre, tras el agravamiento de un cuadro respiratorio. Estudios confirmaron influenza tipo A H3N2, mientras se aguardan resultados complementarios.

“El día domingo hemos hecho la recepción de un paciente de 19 años al servicio de terapia intensiva que presentaba entre tres a cuatro días de tos seca, fiebre y disnea a pequeños esfuerzos. Un paciente con un cuadro clínico muy crítico en el que hemos encontrado que sí corresponde a un paciente positivo para influenza tipo A H3N2”, informó el médico intensivista, César Condori.

Cuadro clínico severo

El paciente fue derivado desde el hospital de Monteagudo, donde se identificaron signos de gravedad que motivaron su traslado inmediato.

Al momento de su ingreso, la radiografía evidenció un compromiso pulmonar cercano al 80%, principalmente en el lado derecho. Ante esta situación, el equipo médico procedió a la intubación y ventilación mecánica.

Pese a las medidas aplicadas, el estado no mostró mejoría y el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Estudios en curso

Condori explicó que aún se esperan resultados serológicos para adenovirus y hantavirus, con el fin de complementar el diagnóstico final.

Las autoridades sanitarias no precisaron si el paciente contaba con antecedentes médicos o esquema de vacunación actualizado.

Mira la programación en Red Uno Play