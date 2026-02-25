Ministerio de Salud activa plataforma digital para eliminar filas y agilizar citas médicas

El Ministerio de Salud y Deportes avanza en la transformación digital del Sistema Nacional de Salud con la implementación progresiva de la “Plataforma Digital para Mejorar el Acceso a la Salud”, una herramienta que busca reducir filas, optimizar la atención y garantizar un acceso más oportuno a los servicios médicos.

El lanzamiento oficial se realizó en la ciudad de Cochabamba, con una demostración práctica en el Hospital Viedma, establecimiento de tercer nivel donde se evidenciaron los beneficios directos para la población.

El sistema incorpora tres módulos informáticos del Sistema Único de Información en Salud (SUIS), orientados a resolver problemas estructurales como las largas filas, la desorganización en referencias médicas y la falta de información sobre disponibilidad de camas.

Módulo 1: Agendamiento de Citas

Tras un diagnóstico que identificó como principales causas de las filas la falta de programación previa y el colapso en hospitales de segundo y tercer nivel, se implementó un sistema digital de citas.

Ahora, el paciente debe acudir primero a su centro de salud de primer nivel, donde está adscrito al Sistema Único de Salud (SUS). Allí, el personal autorizado o el médico registrará sus datos y podrá agendar directamente la siguiente consulta.

El sistema genera un comprobante con fecha, hora, nombre del especialista, número de cita y consultorio asignado, evitando que el paciente deba madrugar o hacer nuevas filas para obtener ficha.

Módulo 2: Registro Nominal de Referencia, Transferencia y Contrarreferencia (RNRTC)

Este módulo permite que el médico, desde el primer nivel, acceda a una base de datos de hospitales y especialistas disponibles para realizar la referencia directa del paciente.

La cita queda programada en el sistema y el usuario solo debe presentarse 30 minutos antes de la atención, eliminando trámites adicionales.

Además, el especialista podrá gestionar nuevas transferencias o contrarreferencias, asegurando continuidad en la atención médica.

Módulo 3: Registro Diario de Camas Hospitalarias (RDCH)

Este componente registra diariamente la disponibilidad de camas hospitalarias en cada establecimiento, permitiendo una respuesta más eficiente ante emergencias.

El sistema está vinculado al Centro Coordinador de Emergencias en Salud Departamental, dependiente del SEDES, que puede ubicar en tiempo real el hospital con espacio disponible para la internación inmediata del paciente.

El objetivo es claro: evitar la peregrinación de pacientes en busca de una cama hospitalaria y priorizar una atención oportuna.

Implementación gradual y coordinación interinstitucional

La primera fase prioriza los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz de la Sierra, además de El Alto y el municipio de Sucre.

En cada región se realizan capacitaciones, pruebas técnicas y adecuaciones tecnológicas para garantizar una implementación efectiva en los tres niveles de atención.

Desde la cartera de Estado se aclaró que el proceso no es aislado y requiere la coordinación con gobiernos departamentales y municipales, ya que se necesita equipamiento informático, conexión a internet y logística adecuada en cada establecimiento.

El desafío también implica superar sistemas locales no interoperables y procesos administrativos ineficientes que históricamente generaron esperas prolongadas.

La digitalización del sistema de salud apunta a consolidar un modelo único a nivel nacional, con resultados sostenibles, replicables y medibles en el tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play