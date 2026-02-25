Jhonny Fernández permanece internado mientras aguarda su audiencia

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, informó que el alcalde Johnny Fernández se encuentra internado en una clínica privada debido a un cuadro de influenza severa, tras haberse presentado a declarar ante el Ministerio Público.

“Él siempre ha sido y sigue siendo absolutamente respetuoso del Ministerio Público, del Poder Judicial y a cualquier llamado que hay, él asiste”, indicó Montenegro, resaltando la disposición del alcalde a cumplir con la justicia pese a su estado de salud.

El abogado insistió en que la internación no tiene relación alguna con intentos de obstaculizar el proceso judicial, sino que responde únicamente a motivos médicos.

“No hay ningún motivo de querer obstaculizar ni nada; él se ha presentado a la audiencia a pesar de su influenza y ahora está siendo monitoreado”, afirmó Montenegro, enfatizando que la salud del alcalde es prioritaria mientras se prepara para la audiencia de medidas cautelares.

Montenegro cuestionó además la base de las acusaciones contra Fernández, relacionadas con un presunto “asfalto fantasma”. Según explicó, se trata de un informe preliminar de la Contraloría que ya fue respondido por el municipio con documentación completa.

“El señor Saavedra hace denuncias sin sustento, difamando al municipio, a más de 30 empresas constructoras y supervisoras con trayectoria de décadas, lo cual se debe aclarar en el proceso”, aseguró el abogado defensor.

Finalmente, el doctor Montenegro afirmó que la defensa está preparada para presentar todos los descargos y exigir que se investigue a fondo. “Vamos a exigir que se llegue a la verdad absoluta de este tema y que se citen a todos los involucrados: empresas, fiscales y demás elementos. El alcalde estará siempre presto a colaborar con la justicia”, concluyó.

