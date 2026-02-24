Nuevo streaming, nueva energía: así se renueva 'Duelo de Voces'

Con el estreno en vivo de La Gran Batalla - 'Duelo de Voces', también comienza una nueva etapa en el streaming oficial del programa. Y esta temporada llega con nuevos rostros que acompañarán al ya conocido host Alejandro Serrate.

El anfitrión que ya es parte del show

El streaming seguirá bajo la conducción de Alejandro Serrate, presentador de Sabores Bolivianos y figura que ya formó parte de temporadas anteriores. Su estilo cercano y espontáneo será nuevamente el hilo conductor de las noches digitales del programa.

Los nuevos fichajes

A esta temporada se suman dos talentos que prometen darle un aire fresco al streaming.

Belén Méndez

Cantante y artista boliviana con trayectoria en escenarios nacionales, destacada en el género de la cumbia. Su energía y experiencia musical aportarán una mirada artística a cada presentación.

Beto Marín

Artista, conductor de reality shows y figura pública apasionada por la música. Su carisma promete conectar con el público y generar momentos divertidos y espontáneos.

Más que un complemento

El streaming no será solo un acompañamiento: será el espacio donde el público podrá vivir lo que no se ve en la transmisión en vivo. Reacciones, comentarios sin filtro, análisis, backstage y mucha interacción en tiempo real.

La cita es este 2 de marzo a través de YouTube, Facebook y TikTok.

La nueva temporada de 'Duelo de Voces' promete noches llenas de entretenimiento, talento y sorpresas.

Porque si el escenario vibra en televisión… el streaming lo hará explotar en redes.

