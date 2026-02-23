Duro cruce por el litio: Claros denuncia "desfalco histórico" mientras Rada pide ser un "Estado serio"

En un intenso debate en el programa "Que No Me Pierda", la diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, y el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, intercambiaron duras críticas sobre la situación actual de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la continuidad de funcionarios de la gestión anterior en el nuevo gobierno de Rodrigo Paz.

El eje de la discusión se centró en la supuesta "herencia" de funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la validez de los preacuerdos firmados con empresas transnacionales de China y Rusia.

Lissa Claros: "Es una traición a la soberanía"

La diputada Claros denunció que YLB sigue siendo una "empresa deficitaria" y que el 90% del personal actual responde al gobierno de Luis Arce, lo que calificó como un obstáculo para cualquier reforma real.

Sobre el estado de YLB: "Es una empresa deficitaria en quiebra y que no ha cumplido los objetivos... se ha invertido más de 1000 millones de dólares sin que a día de hoy tengamos un rédito".

Sobre el personal: "No se está trabajando en absolutamente nada para cambiar a los mismos de siempre... el 90% no son [inamovibles por ley]. Entonces, no pueden seguir engañando".

Sobre los acuerdos actuales: "Los contratos con China y con Rusia no han sido aprobados por la Asamblea. ¿Por qué el gobierno tiene que renegociar condiciones de un contrato que ha nacido de la ilegalidad?".

Advertencia al gobierno: "Al monstruo del Masismo lo estamos mimando, lo estamos alimentando, lo estamos cuidando... Esto es una traición a la soberanía del pueblo potosino y boliviano".

Ricardo Rada: "Hay que ser un Estado serio"

Por su parte, el diputado Rada defendió la cautela del Ejecutivo, argumentando que no se puede desmantelar el aparato estatal de la noche a la mañana y que los compromisos internacionales del país deben manejarse con diplomacia para no ahuyentar inversiones.

Sobre la permanencia de funcionarios: "No se puede ser tan drástico de decir, ya en 100 días sigue siendo lo mismo. Creo que hay que ser conscientes del monstruo que se está combatiendo... hay reglamentos, hay candados".

Sobre las auditorías: "La administrativa se determina por auditoría y una auditoría no se hace de la noche a la mañana... no es nomás cometer la misma dictadura que hacía el masismo".

Sobre la renegociación con China y Rusia: "Un dignatario representa a un Estado y también representa lo que hizo el anterior... No podemos ir y borrar, romper papeles porque yo soy otro. Eso definitivamente ahuyenta la inversión extranjera".

Sobre los nuevos acercamientos: "Este acuerdo de negociación no constituye una oferta, aceptación o compromiso de contratar... Rodrigo Paz va a cumplir su palabra y se va a ir a Comcipo".

Mientras Claros exige una "purga inmediata" y la anulación total de los convenios heredados por considerarlos inconstitucionales, Rada apuesta por un "proceso de transición" y la renegociación de cláusulas para salvaguardar la imagen internacional de Bolivia como un país que respeta la continuidad del Estado.

Ambos legisladores coincidieron, no obstante, en la necesidad urgente de una Ley de Evaporíticos que "raye la cancha" para garantizar que las regalías y el proceso de industrialización beneficien finalmente al departamento de Potosí.

