TCP apunta a la ALP por frenar norma clave para resolver causas

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señalaron este lunes que actualmente desempeñan sus funciones dentro del marco constitucional, pero que requieren una norma excepcional y transitoria que habilite a la Presidencia del ente a ejercer también competencias jurisdiccionales en materia de acciones tutelares para resolver causas de control normativo.

“Estamos cuatro magistrados legal, constitucional y legítimamente electos a la cabeza del Tribunal Constitucional, pero nos encontramos a la espera de que el Legislativo concluya el trámite correspondiente y que el Ejecutivo promulgue la ley”, indicó la presidenta del TCP, Paola Prudencio.

Dijo que la aprobación de esta norma permitiría fortalecer el trabajo que ya se viene realizando, especialmente en la resolución de acciones tutelares, mientras se convoca a elecciones judiciales.

Según señaló, la vigencia de la ley facilitaría una respuesta más ágil a los procesos pendientes, como las interpuestas por distintas instancias contra los decretos supremos aprobados por el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

