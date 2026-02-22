Evo reaparece y cuestiona la detención de Luis Arce

El expresidente Evo Morales reapareció este último domingo de febrero en su programa radial “Evo Pueblo”, transmitido por una emisora vinculada al sector cocalero, luego de más de 40 días en la clandestinidad.

Durante su intervención, Morales aseguró que la detención del también expresidente Luis Arce Catacora habría sido parte de un acuerdo para evitar la aprehensión de sus hijos, Rafael y Marcelo, quienes —según indicó— enfrentan varias investigaciones.

“Incluso me comentan que la detención de Lucho Arce es acordada con el Gobierno. ¿Por qué se entregó Lucho Arce? Para que no detengan a sus hijos. Como padre tiene que cuidar a sus hijos, entiendo perfectamente, pero es un acuerdo; hay que investigarlo”, afirmó Morales durante la transmisión.

Arce se encuentra detenido en el penal de San Pedro desde el 10 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación vinculada al denominado caso Fondo Indígena, por presuntas irregularidades cuando ejercía funciones como ministro de Economía.

Rafael Arce Mosqueira

Es el hijo del expresidente que tiene el sello rojo habilitado por Interpol y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito debido a movimientos millonarios de dinero y compra de vehículos e inmuebles de lujo.

Marcelo Arce Mosqueira

El segundo hijo del exmandatario que tiene en su contra una denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica, tras la denuncia realizada por su expareja Mary C.C.B. donde le otorgaron 12 días de impedimento por agresiones recibidas.

Al momento se desconoce el paradero de ambas personas investigadas por la justicia boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play