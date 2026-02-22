TEMAS DE HOY:
Política

Dirigentes del Trópico denuncian operativo para capturar a Evo Morales y anuncian vigilias

Las Seis Federaciones se declararon en alerta máxima y anunciaron vigilias y movilizaciones para impedir la captura del exmandatario, quien enfrenta una orden de aprehensión vigente.

Juan Marcelo Gonzáles

22/02/2026 10:31

Foto: Vigilia trópico de Cochabamba (RKC)
Cochabamba

Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon este sábado en alerta máxima y activaron el denominado plan “Mica”, tras denunciar un presunto operativo policial y militar que tendría como objetivo la captura del expresidente Evo Morales.

Los dirigentes anunciaron vigilias permanentes y movilizaciones en la región para evitar la aprehensión del exmandatario, quien actualmente cuenta con una orden judicial vigente dentro de un proceso por presunta trata y tráfico de personas.

El vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, Dieter Mendoza, aseguró que las organizaciones sociales se mantendrán en estado de emergencia para resguardar a Morales y al movimiento político que representa.

“Entra en marcha el plan Mica. De acá no vamos a salir, vamos a morir en pie de lucha, defendiendo al líder y defendiendo este proceso de cambio”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, la dirigente de mujeres del Trópico, Wilma Colque, denunció una supuesta coordinación para ejecutar el operativo.

Morales enfrenta una orden de aprehensión dentro de un proceso por presunto delito de trata y tráfico de personas, acusación que es rechazada por sus seguidores, quienes sostienen que se trata de una acción con motivaciones políticas.

