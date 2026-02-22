Un aparatoso accidente de tránsito sorprendió a los transeúntes del centro cruceño la mañana de este domingo. Un micro de transporte público se estrelló contra una edificación ubicada entre las calles Colón esquina Pari, provocando daños materiales de magnitud en la infraestructura.

En las imágenes captadas en el lugar de los hechos se puede observar al micro incrustado sobre la acera. El impacto fue tan fuerte que la parte delantera del motorizado quedó completamente destrozada.

La colisión no solo afectó al vehículo, sino que causó el colapso de una parte importante de la construcción: Los postes de madera que sostenían el tejado sobre la acera fueron derribados por la fuerza del choque. Gran parte del tejado de madera se vino abajo, dejando una alfombra de tejas rotas esparcidas por todo el piso. La pared del inmueble también presenta daños visibles debido al punto de contacto con el micro.

Efectivos de Tránsito se hicieron presentes en la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del siniestro. Se espera el informe oficial para conocer si hubo heridos entre los pasajeros o peatones, así como para establecer la responsabilidad del conductor en este hecho que afectó el patrimonio arquitectónico de la zona central.

