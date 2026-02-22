Adiós a un gigante del teatro: Gobierno convoca a la población para despedir a David Santalla

Este domingo, a las 20:00, el Teatro Municipal de La Paz será escenario de un homenaje nacional al emblemático actor boliviano David Santalla, quien falleció el sábado tras una valiente batalla contra el cáncer, informó la Oficina de Presidencia mediante un comunicado oficial.

El Gobierno nacional coordinó todos los detalles logísticos para acompañar a la familia de Santalla y permitir que el país pueda rendirle un merecido adiós con la solemnidad que su trayectoria merece. Para ello, se dispuso un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) que trasladará sus restos y a sus familiares desde Sucre hasta La Paz. Además, se han dispuesto vehículos de apoyo para el traslado desde el aeropuerto hasta el Teatro Municipal, donde se realizará el acto.

El homenaje es organizado por la Oficina del Presidente Rodrigo Paz Pereira, en coordinación con el Ministerio de Turismo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y con el apoyo de BoA y la Funeraria Valdivia.

“Será un momento de recogimiento, respeto y gratitud hacia un hombre cuya trayectoria forma parte del patrimonio cultural y humano de Bolivia”, indica el comunicado oficial.

Gobierno convoca a la población para despedir a David Santalla.

El Gobierno extendió una invitación abierta a toda la población para participar de este acto solemne en memoria de uno de los grandes íconos del teatro boliviano.

