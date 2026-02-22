Miss Cuba y Miss Curazao conquistan los títulos especiales del Reina Hispanoamericana 2026

Ariday Villar, y Kimberly de Boer, fueron reconocidas por su carisma y simpatía durante la gala del Reina Hispanoamericana 2026.
En el marco del Reina Hispanoamericana 2026, se entregaron los títulos especiales que destacan la personalidad y la conexión de las candidatas con el público y sus compañeras.
Miss Cuba, Ariday Villar, fue elegida como Miss Amistad y Simpatía, reconocimiento que refleja su carisma y buena relación con las demás participantes.
Por otro lado, los missólogos alrededor del mundo eligieron a su favorita, Miss Curazao, Kimberly de Boer, destacando su elegancia, seguridad en el escenario y proyección internacional.
La entrega de estos títulos especiales genera emoción tanto entre las participantes como entre los seguidores del certamen.
La gala sigue en desarrollo y puede seguirse en vivo por Red Uno y redes sociales, permitiendo que el público boliviano y mundial acompañe cada momento de la competencia, que culminará con la coronación de la nueva Reina Hispanoamericana 2026.
