Miss Cuba y Miss Curazao conquistan los títulos especiales del Reina Hispanoamericana 2026

En el marco del Reina Hispanoamericana 2026, se entregaron los títulos especiales que destacan la personalidad y la conexión de las candidatas con el público y sus compañeras.

Miss Cuba, Ariday Villar, fue elegida como Miss Amistad y Simpatía, reconocimiento que refleja su carisma y buena relación con las demás participantes.

Por otro lado, los missólogos alrededor del mundo eligieron a su favorita, Miss Curazao, Kimberly de Boer, destacando su elegancia, seguridad en el escenario y proyección internacional.

La entrega de estos títulos especiales genera emoción tanto entre las participantes como entre los seguidores del certamen.

La gala sigue en desarrollo y puede seguirse en vivo por Red Uno y redes sociales, permitiendo que el público boliviano y mundial acompañe cada momento de la competencia, que culminará con la coronación de la nueva Reina Hispanoamericana 2026.

