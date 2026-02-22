TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinka Infanticidio Intento de secuestro

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Miss Cuba y Miss Curazao conquistan los títulos especiales del Reina Hispanoamericana 2026

Ariday Villar, y Kimberly de Boer, fueron reconocidas por su carisma y simpatía durante la gala del Reina Hispanoamericana 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/02/2026 22:30

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco del Reina Hispanoamericana 2026, se entregaron los títulos especiales que destacan la personalidad y la conexión de las candidatas con el público y sus compañeras.

Miss Cuba, Ariday Villar, fue elegida como Miss Amistad y Simpatía, reconocimiento que refleja su carisma y buena relación con las demás participantes.

Por otro lado, los missólogos alrededor del mundo eligieron a su favorita, Miss Curazao, Kimberly de Boer, destacando su elegancia, seguridad en el escenario y proyección internacional.

La entrega de estos títulos especiales genera emoción tanto entre las participantes como entre los seguidores del certamen.

La gala sigue en desarrollo y puede seguirse en vivo por Red Uno y redes sociales, permitiendo que el público boliviano y mundial acompañe cada momento de la competencia, que culminará con la coronación de la nueva Reina Hispanoamericana 2026.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Reina hispanoamericana

23:00

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Reina hispanoamericana

23:00

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD