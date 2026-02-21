Con entusiasmo y aplausos, comenzó el recorrido que convierte a Cochabamba en el epicentro del carnaval boliviano. Niños, adultos mayores y personas de todas las edades bailan al ritmo de danzas folklóricas y otros bailes propios de esta época, en un ambiente de integración y fiesta.
21/02/2026 11:24
Escuchar esta nota
La alegría ya se siente en cada esquina de Cochabamba. Este sábado inició el esperado Corso de Corsos con el ingreso del primer bloque, integrado por 24 carrozas y comparsas urbanas, típicas y tradicionales que deslumbraron al público con creatividad y mensajes positivos.
Varias comparsas incluso llegaron desde otras regiones, como Santa Cruz, demostrando que el Corso es un evento que une a los bolivianos. Empresas e instituciones también se sumaron a la celebración. Es el caso de una comparsa de Droguería INTI, que compartió mensajes y dinámicas con el público, aportando alegría y cercanía.
Cada grupo presentó su propio sello, combinando música, danzas y mensajes de prevención, salud y cuidado animal, reafirmando que el carnaval también es un espacio para promover valores y conciencia social.
Algunas comparsas incluso aprovecharon el evento para promover el cuidado y la adopción responsable de mascotas.
El orden de ingreso comenzó con la Comitiva Oficial GAMC, seguida por una variedad de carrozas y comparsas que destacaron por su creatividad.
Mira la programación en Red Uno Play
11:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00
11:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00