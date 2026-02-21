La alegría ya se siente en cada esquina de Cochabamba. Este sábado inició el esperado Corso de Corsos con el ingreso del primer bloque, integrado por 24 carrozas y comparsas urbanas, típicas y tradicionales que deslumbraron al público con creatividad y mensajes positivos.

Con entusiasmo y aplausos, comenzó el recorrido que convierte a Cochabamba en el epicentro del carnaval boliviano. Niños, adultos mayores y personas de todas las edades bailan al ritmo de danzas folklóricas y otros bailes propios de esta época, en un ambiente de integración y fiesta.

Varias comparsas incluso llegaron desde otras regiones, como Santa Cruz, demostrando que el Corso es un evento que une a los bolivianos. Empresas e instituciones también se sumaron a la celebración. Es el caso de una comparsa de Droguería INTI, que compartió mensajes y dinámicas con el público, aportando alegría y cercanía.

Cada grupo presentó su propio sello, combinando música, danzas y mensajes de prevención, salud y cuidado animal, reafirmando que el carnaval también es un espacio para promover valores y conciencia social.

Algunas comparsas incluso aprovecharon el evento para promover el cuidado y la adopción responsable de mascotas.

El orden de ingreso comenzó con la Comitiva Oficial GAMC, seguida por una variedad de carrozas y comparsas que destacaron por su creatividad.

Mira la programación en Red Uno Play