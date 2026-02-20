TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Entierro del Pepino cerrará el Carnaval Paceño 2026 este 22 de febrero

El Entierro del Pepino es una de las actividades más representativas del Carnaval Paceño y cada año congrega a cientos de personas que acompañan con alegría y tradición el cierre de esta celebración.

Red Uno de Bolivia

20/02/2026 10:57

Foto: El entierro del pepino el año pasado. Archivo.
La Paz

La Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño invitó a la ciudadanía a participar este domingo 22 de febrero del tradicional Entierro del Pepino, evento que marcará el cierre oficial de las celebraciones carnavaleras 2026 en la sede de gobierno.

“Hemos llevado adelante actividades muy importantes, entre ellas la reivindicación del Pepino, queriendo gritar que es nuestro, paceño y boliviano”, expresó Reina Quispe, presidenta de la Asociación de Comparsas del Carnaval.

La actividad comenzará a las 10:00 y partirá desde la zona Garita de Lima hasta el área del Cementerio General, con la participación de 28 comparsas que acompañarán el recorrido con música, danza y color.

 

Los organizadores recordaron que el Pepino fue “despertado” el pasado 18 de enero y que ahora será enterrado simbólicamente “solo por un tiempo”, hasta el próximo Carnaval.

La invitación está abierta a toda la familia. Se recomienda asistir con los trajes tradicionales de pepino, chuta o cholita, para vivir la despedida con el mismo entusiasmo que caracterizó toda la fiesta carnavalera.

