La gala de eliminación en Duelo de Voces llegó a su momento decisivo con una presentación final cargada de emoción y talento. Nickole Vargas y Ronny Rojas, los dos participantes en riesgo, se unieron sobre el escenario para interpretar “No me ames”, popularizada por Jennifer Lopez y Marc Anthony, aunque en esta ocasión lo hicieron en una versión de balada pop.

La interpretación logró conmover al jurado, que coincidió en destacar el nivel de ambos artistas. Tito Larenti remarcó que el duelo evidenció estilos distintos pero igualmente valiosos, asegurando que “no se va el peor, sino al que no le alcanzó”. En la misma línea, Marco Veizaga valoró el desempeño conjunto y alentó a los participantes a mantener su rumbo artístico, más allá del resultado.

Por su parte, Diego Ríos reconoció el esfuerzo de ambos, aunque señaló que hubo una diferencia en la ejecución sobre el escenario. Alenir Echeverría, en tanto, destacó la evolución y conexión lograda en sus interpretaciones, lamentando que uno tuviera que abandonar la competencia.

Tras la deliberación, el jurado tomó una decisión basada no solo en la gala, sino en todo el proceso: Ronny Rojas quedó eliminado del programa.

La noticia generó un momento emotivo en el escenario. Sus coaches, Vanessa Añez y Carlos Pérez, expresaron su tristeza y le dedicaron palabras de aliento, destacando su crecimiento y talento. Entre lágrimas, Ronny agradeció al jurado, al público, a su familia y a quienes lo apoyaron durante su paso por el programa.

La competencia continúa, pero la noche dejó claro que, más allá de la eliminación, el talento sigue siendo el gran protagonista.

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