Cochabamba: Denuncian red de estafadores que alquila equipos de sonido y pantallas para luego empeñarlos

La Asociación de DJs y Amplificaciones de Cochabamba se encuentra en estado de emergencia tras denunciar una modalidad de estafa que ha dejado cuantiosas pérdidas en el sector. Según los afectados, existiría una red dedicada a alquilar equipos de alta gama para posteriormente desaparecer con ellos o dejarlos prendados en casas de empeño.

El "modus operandi" del engaño

La denuncia señala que los estafadores solicitan el alquiler de paneles de pantallas LED, parlantes y consolas de última generación. Una vez que obtienen el equipo, cortan comunicación con los propietarios. Tras una búsqueda independiente realizada por los mismos afectados, lograron localizar varios de los equipos en depósitos privados, pero se toparon con un obstáculo legal y económico crítico.

"Se alquila de todos los equipos, pantallas, parlantes... entre nosotros somos varios afectados. Se ha encontrado dónde ha dejado las cosas, pero el detalle es que (el estafador) no tiene el dinero, entonces ha dejado las deudas a cargo de los propietarios para que podamos sacar nuestras propias cosas", lamentó uno de los DJs perjudicados.

Cifras del perjuicio

De manera preliminar, se estima que entre 7 y 8 empresas de eventos han sido víctimas de esta red. El daño económico es considerable, ya que el valor de los equipos comprometidos y las deudas generadas superarían los 120.000 bolivianos.

A pesar de la gravedad del caso, los representantes del gremio expresaron su frustración ante la falta de apoyo de las autoridades. Según versiones de los afectados, hasta el momento la policía no ha querido tomar sus denuncias formalmente, lo que ha generado una sensación de indefensión y molestia en el sector.

Las demandas del sector son claras:

Que el principal responsable asuma la responsabilidad económica por sus actos.

Que se apliquen sanciones penales de acuerdo a ley por el delito de estafa.

Celeridad por parte de la policía y la fiscalía para evitar que los equipos sean trasladados o vendidos.

Por el momento, los trabajadores de amplificaciones se mantienen en vigilia y esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para recuperar su capital de trabajo.

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