Uno de los aprehendidos en Paurito pertenece a banda colombiana ‘Los Espartanos’

Un operativo policial en la zona de Paurito, en Santa Cruz, dejó 13 personas aprehendidas tras un enfrentamiento armado. El comandante departamental de la Policía, David Gómez, brindó detalles del hecho y calificó la intervención como de “alto riesgo”.

De acuerdo con el informe oficial, el trabajo fue producto de una labor de inteligencia que permitió identificar la presencia de varios ciudadanos extranjeros en un inmueble donde, aparentemente, consumían bebidas alcohólicas. Al momento de la intervención, los uniformados fueron recibidos con disparos de arma de fuego, lo que obligó a la Policía a repeler el ataque.

“Cuando ingresamos al lugar, estos señores empezaron a disparar a nuestros efectivos policiales”, afirmó. Ante esta situación, la Policía respondió en el marco de los procedimientos establecidos.

El comandante destacó que, pese a la gravedad del hecho, no hubo víctimas: “Consideramos que fue un operativo exitoso porque no tuvimos bajas ni de parte nuestra ni de parte de ellos”, sostuvo.

En el lugar se logró aprehender a 13 personas, de las cuales 11 son ciudadanos colombianos y dos bolivianos. Además, se secuestraron armas de fuego. “Se han logrado secuestrar tres armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros”, precisó Gómez.

Uno de los detenidos fue identificado como Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “El Mapaya”, quien tendría antecedentes internacionales. “Se constituye en un sujeto altamente peligroso y pertenecería al grupo delincuencial denominado Los Espartanos”, indicó la autoridad policial.

La Policía Boliviana inició un intercambio de información con autoridades de Colombia y organismos internacionales para verificar los antecedentes de los implicados y determinar posibles vínculos con redes criminales que operen a nivel regional.

Asimismo, se investiga el uso de identidades falsas por parte de algunos de los aprehendidos, quienes no habrían podido justificar su permanencia en el país.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde serán procesados por los delitos de organización criminal y portación ilegal de armas de fuego.

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