Hinchada recibe a River Plate en Santa Cruz antes de su debut frente a Blooming

El plantel de River Plate arribó a Santa Cruz de la Sierra en medio de un despliegue de seguridad que limitó cualquier acercamiento con el público. El equipo argentino, que hace su debut ante Blooming en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, procedió al ingreso directo al hotel de concentración sin emitir declaraciones a la prensa local.

Fervor en las calles y voces de la hinchada

La marea de aficionados argentinos y residentes locales se congregó desde temprano para intentar capturar una imagen de sus ídolos entre el vallado policial. "Cada vez que llega hemos estado ahí, la emoción es grande. Montiel es un buen jugador y ganamos 2 a 1 por lo menos", aseguró con entusiasmo un seguidor que aguardaba frente a la entrada principal.

La pasión por el club argentino no conoce fronteras, como lo demuestra la presencia de fanáticos que realizaron extensos trayectos terrestres para presenciar el encuentro. "Hemos venido viajando por tierra, haciendo muchos sacrificios; mañana va a ser un buen partido, Blooming tiene un buen equipo, pero vamos a ganar 3 a 0", sentenció un hincha llegado desde Brasil.

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