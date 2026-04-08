"No seremos refugio de criminales": Director de Interpol tras operativo en Paurito

Un operativo policial realizado en una quinta de lujo en la zona de Paurito permitió la aprehensión de 13 personas, entre ellas Jorge Isaac Campas Jiménez, jefe de la banda criminal Los Espartanos de Colombia, buscado internacionalmente por tráfico de drogas, armas, homicidios y robos agravados.

El coronel Rigoberto Pompeo Sánchez, director nacional de Interpol, señaló que la detención del líder y sus acompañantes marca el inicio de una investigación exhaustiva para determinar vínculos con otros grupos delictivos.

“Se están realizando todas las diligencias investigativas. A partir de la captura de esta organización podremos avanzar en conocer la relación con otros miembros que aún se encuentran prófugos”, indicó Pompeo Sánchez.

La policía también identificó a otros integrantes clave de la banda, entre ellos Vladimir Rincón Muñoz, con sentencia condenatoria en Colombia, y cinco personas que cumplieron condena en Chile y fueron expulsadas del país con prohibición de ingreso durante 10 años.

Siete de los aprehendidos tienen antecedentes penales. La captura de Campas Jiménez, por quien existía una recompensa de 250 mil bolivianos (200 millones de pesos colombianos), representa un golpe significativo al crimen organizado en la región.

Los 13 detenidos comenzarán a declarar a partir de mañana, mientras se coordinan los procedimientos para una posible extradición a Colombia.

Los Espartanos se dedican al tráfico de drogas, secuestro, tráfico de armas, homicidios y hurtos agravados. Las autoridades consideran que este operativo es un paso clave en la lucha contra el crimen organizado en Bolivia y Sudamérica.

“Este operativo demuestra que Bolivia no será un refugio para organizaciones criminales. Continuaremos trabajando para desarticular estas redes transnacionales y garantizar la seguridad de la población”, concluyó el coronel.

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