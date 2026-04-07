Cinco departamentos definirán a sus gobernadores en una segunda vuelta electoral, tras no alcanzarse los porcentajes necesarios en la primera votación.
07/04/2026 11:37
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La definición de las autoridades departamentales entra en su etapa decisiva. Este domingo 19 de abril de 2026 se llevará a cabo la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país: Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni.
En estos casos, ningún candidato logró imponerse en primera vuelta con los porcentajes requeridos, por lo que la elección se definirá en un balotaje entre las dos candidaturas más votadas.
¿Por qué hay segunda vuelta?
De acuerdo con la Ley de Régimen Electoral de Bolivia, la segunda vuelta se aplica cuando ningún candidato alcanza la mayoría necesaria de votos válidos.
Para ganar en primera vuelta, un postulante debe cumplir al menos una de estas condiciones:
Obtener más del 50% de los votos válidos, o
Lograr al menos el 40% con una ventaja mínima de 10 puntos sobre el segundo lugar
Si ninguno alcanza estos resultados, la elección queda abierta y se convoca a una nueva votación.
¿Quiénes participan?
En esta fase competirán únicamente las dos candidaturas más votadas en la elección del pasado 22 de marzo.
El ganador será quien obtenga la mayoría simple de votos válidos en esta segunda vuelta, sin necesidad de cumplir porcentajes mínimos adicionales.
¿Cómo se realizará la votación?
La jornada electoral se desarrollará bajo las mismas condiciones que la primera vuelta:
Se utilizará el Padrón Electoral Biométrico
Se realizará un nuevo sorteo de jurados electorales
Se habilitarán los mismos recintos de votación
Expectativa en cinco regiones
La segunda vuelta genera alta expectativa, ya que definirá el rumbo político de cinco departamentos clave.
Además, se espera una mayor polarización del voto, al quedar solo dos opciones en competencia, lo que convierte cada voto en decisivo.
Clave para los votantes
Si estás habilitado para votar en alguno de estos departamentos, es importante:
Verificar tu recinto electoral
Informarte sobre las candidaturas
Participar en la jornada electoral
La cuenta regresiva ya comenzó. El 19 de abril, los votantes tendrán la última palabra para definir a sus gobernadores.
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