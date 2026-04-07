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JP y Otto ya tienen lugar en la papeleta para el balotaje del 19 de abril

El TED aprobó la ubicación de los candidatos en la papeleta de sufragio que se usarán para el balotaje en Santa Cruz, previsto para el domingo 19 de abril.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/04/2026 11:21

JP y Otto ya tienen lugar en la papeleta para el balotaje del 19 de abril.

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El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) realizó este martes el sorteo de ubicación de la franja y aprobó el diseño de la papeleta de sufragio para la segunda vuelta a la Gobernación cruceña, prevista para el domingo 19 de abril.

Tras el acto, quedaron definidas las posiciones que ocuparán en la papeleta los candidatos Juan Pablo Velasco, Libre, y Otto Ritter, por Santa Cruz Para Todos, quienes disputan el balotaje departamental.

Otto Ritter quedó primero en la ubicación y Juan Pablo Velasco, quedó ocupando el segundo casillero en la papeleta. 

La actividad corresponde al calendario electoral y forma parte de la organización del proceso, que avanza con miras a garantizar una jornada de votación ordenada y transparente.

Desde el TED indicaron que, con la definición de la papeleta, se da paso a las siguientes etapas logísticas y de difusión de cara a la segunda vuelta.

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