Mapa de Transitabilidad: Estos son los puntos de bloqueo que debes evitar

Debido al quiebre en el diálogo entre transportistas y autoridades de Gobierno, son más de 15 puntos de bloqueo que continúan en caminos del departamento de Oruro, según el mapa actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Puntos de bloqueo en Oruro

En el territorio orureño se concentran al menos 17 cortes de ruta, muchos de ellos en vías estratégicas hacia otros departamentos como Cochabamba y Potosí. Entre los puntos más críticos se encuentran:

Panduro (Achica Arriba – Calamarca)

Poopo (Poopo, fin puente – Pazña)

Rotonda (Oruro, Circunvalación – Capachos)

Otras rutas sin tránsito

En el mapa de la ABC también se evidencia la existencia de otras vías que no se encuentran en funcionamiento debido a otros factores como derrumbes, mantenimiento, etc.

En Santa Cruz, en el sector del Puente San Miguelito, en el sector de San Lorenzo – Salinas, la transitabilidad fue suspendida por inundaciones en la zona hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, en el departamento de Pando, las rutas de la sección de Conquista, y Montealegre – San Miguel se encuentran en un periodo de construcción, impidiendo el uso del mismo para el tráfico de vehículos.

Por otro lado, en Tarija, en el municipio de Ibibobo se registran bloqueos para todo el día. Asimismo, se recuerda a la población que en el tramo Yavicucho – Yolosa, del departamento de La Paz, existe una pérdida de plataforma por los derrumbes provocados por las intensas lluvias.

La ABC recomienda a la población consultar el mapa de transitabilidad actualizado en su sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo

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